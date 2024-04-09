"Hatay’dan elimizi çekmeyeceğiz"

YSK, CHP’nin Hatay seçimlerine yönelik itirazına ret kararı verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, “İtiraz yeterince incelenmeden karara bağlandı. Hatay’ın kurban edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’nin Hatay’da seçimlerin yenilenmesi ve geçersiz oyların yeniden sayılması itirazları YSK tarafından reddedildi. Hatay’da seçmen iradesinin gasp edildiğini savunan CHP kaynakları, Hatay’da seçimlerin yenilenmesine yönelik mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. YSK, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin itirazlarını karara bağladı. Kurul, CHP’nin oyların yeniden sayılması ve seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazlarını yerinde görmedi. Kararın ardından ilk tepki CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki’den geldi. BirGün’e konuşan Tiryaki kararı, “İncelenmeden alınmış bir karar” olarak nitelendirdi.

‘OLDUBİTTİYE GETİRİLDİ’

CHP kaynakları, Hatay’da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talepte ısrarcı olunacağını kaydetti. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise “Hatay’dan elimizi çekmeyeceğiz” yorumunu yaptı. CHP’nin itiraz dilekçesinin 80 sayfa olduğunu ve itiraz gerekçelerinin ayrıntılı şekilde kurula sunulduğunun altını çizen Çiftçi, “Ret kararının gerekçesini henüz görmedik. Neye dayanarak reddettiler, bilmiyoruz. Ancak 80 sayfalık bir itiraz dilekçesinin oldubittiye getirilerek reddedilmesi bize kararın enine boyuna değerlendirme yapılmadan alındığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

SEÇMEN İRADESİNİN GASBI

Çiftçi, Hatay seçimlerine yönelik olağanüstü itiraz süresinin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel Başkanımız Özgür Özel ve parti kurmaylarımız ile birlikte toplanıp, Hatay ile ilgili ne yapabileceğimizi konuşacağız. Hatay bizim için önemli. Bu, basit bir seçim yenileme talebi değil, Hatay’da seçmenin iradesinin gasp edilmesine karşı bir mücadeledir. AKP, Hatay’ı bir rant merkezi olarak görüyor. Elimizi Hatay’dan asla geçmeyeceğiz. İtiraz başvurumuzdan sonra, ‘Sonuç ne olursa olsun Hatay’da ısrarcı olacağız’ demiştik. Bu konuda da çok kararlıyız. Hatay’ın kurban edilmesine izin vermeyeceğiz.”

ÇİFTE STANDART

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise aynı gerekçelerin CHP’nin kazandığı belediyelerde kabul edilip Hatay’da reddedildiğini belirtti. Gökçen şöyle konuştu: “Yüksek Seçim Kurulu, Hatay’da oylarına sahip çıkan vatandaşlarımızın gözünde çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Aynı gerekçeyi Gaziosmanpaşa’da kabul edeceksiniz, Kütahya’da oyları yeniden saydıracaksınız. Fakat Hatay’a geldiğinde ölü seçmeni ve yasaklı sandık başkanlarını bile dikkate almayacaksınız. Bu çifte standardı çözmesi gereken kurumlar, acılı Hatay halkına bir haksızlık daha yapmıştır. Siyasi müdahalelerle dolu bir süreç işletilmiş, bizzat AKP’li siyasetçiler tarafından Alevi yurttaşlarımıza hakaret edildiği bir ayıp yaşanmıştır. Hatay’da bir sığınmacı meselesi çözüm beklerken, AKP’nin sözde zaferi Suriye sınırından ateş açılarak kutlanmıştır. Hatay halkı bunu unutmayacak, bizler ise Hatay’ı şahsi meselemiz olarak görmeye ve adalet mücadelesi yürütmeye devam edeceğiz”

Karardan önce Ankara’da YSK önünde konuşan CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi Adayı Lütfü Savaş ise AKP’li aday Mehmet Öntürk’e itirazların devam etmesine rağmen mazbata verilmesini eleştirdi. Savaş, “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” dedi.