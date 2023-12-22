Hatay’ın sorunları çözülmedi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gazetecilerle buluştu. Savaş, kentin sorunlarının hâlâ devam ettiğini belirtirken ‘‘Asıl yetkili biz değiliz’’ dedi. Savaş, “Hala çadırda yaşayanlar var” diye konuştu.

Öncü DURMUŞ

Ülkede yerel seçim hazırlıkları hız kazanırken Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş gazetecilerle Hatay’da bir araya geldi. 6 Şubat Maraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’ın sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Savaş, belediye olarak ellerindeki sınırlı güce dikkat çekti.

Savaş, ‘‘Biz hâlâ 4. Derece yardıma muhtaç bir şehriz. Üstelik tüm belediyede çalışanları dahil hepimiz depremzedeyiz. Bu açıdan bakıldığında neredeyse bütün yetki de AFAD’a verilmiş durumda’’ dedi.

Savaş, şöyle konuştu: ‘‘Biz belediye olarak gerekli çalışmalara daha ilk günden başladık. İlk 8 gün burada AFAD yoktu. Bölgeye geldiklerinden sonra da bütün yetki onlara geçti. Ancak ona rağmen İskenderun ve Arsuz merkezli olmak üzere tüm belediye hizmetlerini bugüne kadar gerçekleştirmeye çalıştık. Aylarca arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdik. Son süreçte de alt yapı çalışmaları başta olmak üzere Kırıkhan, Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağ’ da çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Şu an için de İskenderun, Arsuz, Altınözü taraflarına yoğunlaşmış durumdayız.’’

2 günde bir artçı depremlerin devam ettiğini aktaran Savaş, ‘‘Kentsel dönüşüm için önerilerimizi bakanlığa iletiyoruz. 2018 yılında hazırlamış olduğumuz deprem planını revize etmeye yönelik çalışmalarımız da devam ediyor’’ dedi. Savaş, Hollanda Amsterdam Belediyesi ile mutabakat imzaladıklarını belirtirken bu anlaşma ile 450 ev ve 84 iş yeri kurulacağını vurguladı.

Lütfü Savaş

ÇADIRDA YAŞAYANLAR VAR

98 binin üzerinde binamız yıkıldı diyen Savaş, ‘‘400 bin insanımız Hatay’ı terk etti’’ dedi. Depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen sorunların çözülemediğini dile getiren Savaş, şöyle konuştu: ‘‘Bizim belediye olarak imkanlarımız daha çok kısıtlandı. Bir yandan ciddi miktarda gelir kaybettik. Diğer yandan borcumuz artmaya başladı. AFAD’tan sadece 15 milyon lira aldık. İnsanlarımız hâlâ konteynerlarda zor şartlar altında. Şu an için 100 bin insan konteynerde. Ancak ciddi düzeyde hâlâ konteynera ihtiyacımız var. Hâlâ çadırda yaşayan insanlarımız var. Gençlerin işsizlik gibi büyük bir sorunu var.

Öte yandan yıkım çalışmaları hâlâ bitmedi. Girilmeyen mahalleler mevcut. Yapılan çalışmalarda da ciddi bir özensizlik hâkim.

Döküm sahâlârı ve yapılan işlemler dikkatsizce, sulama bile yapılmadan devam ediyor. Asbest tehlikesinin çok mühim olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir diğer mesele ise kiracıya 3000 ev sahibine verilen 5000 lira kira desteği. Burada da ciddi bir sorun var. Kiracıysanız konteyner bile alamıyorsunuz.’’

POLİTİK BAKMIYORUM

Kentsel dönüşüm yasası içerisindeki ‘Rezerv Alanı’ düzenlemesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Savaş, ‘‘Bazı meselelere politik bakmamak lazım. Bu düzenleme Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmada başarılı olabilir. Tabii ki rant ağına dönüşmezse. Eğer bunu çıkaranlar, rant odaklı anlayışa sahipse karşısında da dururum’’ dedi.