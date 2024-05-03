Hatayspor'da Volkan Demirel'den istifa kararı

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in yönetime istifasını sunduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel istifa kararı aldı. 42 yaşındaki teknik direktörün istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

Demirel'le ilgili son kararı yönetim verecek.

Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili şunları söylemişti:

"Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil."

33 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 36 puana sahip 15. Fatih Karagümrük ve 16. Konyaspor'un 3 puan gerisinde.