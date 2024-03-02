Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor karşısında 3 puan Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Spor
  • 02.03.2024 21:47
  • Giriş: 02.03.2024 21:47
  • Güncelleme: 02.03.2024 21:51
Hatayspor karşısında 3 puan Fenerbahçe'nin
AA

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda 2-0 yendi.

Sarı lacivertli takım Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 1 puan farkla liderliğe yükseldi.
 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Osayi-Samuel ile 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 73'e çıkarak Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Hatayspor 29 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor da deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Futbolda yayın ihalesi sonuçlandı
BirGün'e Abone Ol