Hataysporlu futbolcular: Şehri yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz

Depremin üzerinden bir yıl geçti: Hataysporlu futbolcular o günleri unutamıyor. O günleri anlatan futbolculardan Kerim Alıcı ile Mehdi Boudjemaa, zor günler geçirdiklerini her maça Hatay halkı için çıktıklarını kaydetti.

Spor Servisi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Teknik Direktör Volkan Demirel’in koordinesinde toparlanarak Mersin’de çalışmalarını sürdürmeye başladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalara Mersin Stadyumu’nda sahaya çıkan Hatayspor, antrenmanlarına da Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’ndeki sahada devam ediyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o acı günleri unutamayan teknik heyetten futbolculara kadar tüm kadro, her maça Hatay için çıkıyor. Futbolculardan Kerim Alıcı ile Mehdi Boudjemaa da afetin yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşanan o günleri anlatan futbolculardan Kerim Alıcı, ‘‘Takım arkadaşımız, sportif direktörümüzü, çalışan arkadaşlarımızı kaybettik. Bu sene onlara umut olmak yüzlerini güldürmek için hocamızın direktifleri doğrultusunda her şeyimizi sahaya vermeye çalışıyoruz.’’ dedi.

ACILARINI KALBİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Yaşadıklarının kolay olmadığına dikkat çeken Alıcı, ‘‘Atsu, Taner abi, malzemecimiz Onur, çalışanımız Suzan hepsi güzel insanlardı. O süreçten sonra futbola odaklanmamız kolay olmadı. Onların acısını kalbimizde hissediyoruz. Bu sene de sahaya çıkıp mücadelemizi verip tüm Hatay halkını mutlu edebilmek hedefimiz.’’ diye konuştu.

Hatay’ın depremden sonraki sıkıntılı sürecinin devam ettiğini belirten Alıcı, ‘‘İsteğimiz Hatay’a bir an önce dönmek. Şu an Hataylılar Mersin’e gelerek bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman onların gücünü arkamızda hissediyoruz. Şehri ayağa kaldırmak istiyoruz. Şehir ayağa kalktığı zaman bizim de hedefimiz oraya dönmek. 2 maçtır güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Mutluyuz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu, onlar da bize güç sağlayacaktır. Umarım aldığımız galibiyetleri devam ettiririz güzel bir seri yakalarız.’’ dedi.

Futbolculardan Mehdi Boudjemaa ise, ‘‘Hem bizler hem de Hatay ve Türkiye’deki diğer vatandaşlar için çok zor günlerdi. Futbola konsantre olmaya çalışıyorum ama çok korkunç günlerdi.’’ şeklinde konuştu.

ONLAR HER ZAMAN AKLIMIZDA

Hatay’da olduğu dönemde kendini çok mutlu hissettiğine değinen Boudjemaa, ‘‘Dışarı çıktığınızda herkes sizi tanıyor selam veriyordu. Örneğin köpeklerim için kasap amcaya gidiyordum, alışveriş yapıyordum. Hepsini özlüyorum. Bir an önce Hatay dönmeyi istiyorum. Hem o insanlarla buluşabilmek hem de tesislerimiz çok rahat bir yerleşkeydi. Bizim için her şey kolaydı orada. Ama maalesef geriye dönemiyoruz. Umarım hem Hatay için hem Hatayspor için orada yapılması gerekenler hızla yapılır.’’ diye kaydetti.

Depremin yıldönümü nedeniyle tüm Hatay halkına başsağlığı dileyen Boudjemaa, ‘‘Biz onları her an düşünüyoruz. En son maçta düşündüğümüz gibi. Onlar için sahaya çıktık. Duygusal bir yük oluşturuyor insanda. Orada olanlar ne yaşadıysa biz de aynısını yaşadık. Biz onları unutamıyoruz. Unutmamız da mümkün değil. Tüm futbolcularda aynı duygular mevcut.’’ diye konuştu.