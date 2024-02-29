Hatimoğulları'ndan HÜDAPAR göndermesi: "Hizbulkontrayı siyasi parti kılığıyla karşımıza çıkarıyorlar"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, esnaf ziyaretleri düzenlediği Batman'da konuştu. AKP'nin HÜDAPAR ile kurduğu ilişki üzerinden mütedeyyin Kürtlere seslenen Hatimoğulları, "Kürt siyasetçileri katledenlerin adresi olan Hizbulkontrayı siyasi parti kılığıyla karşımıza çıkarıyorlar" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçim programı kapsamında bugün Batman’daki buluşma ve ziyaretlerine devam etti. Kozluk’ta halk buluşmasına katılan Hatimoğulları, daha sonra Batman merkezde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kozluk’taki halk buluşmasında konuşma yapan Hatimoğulları, "Belediyelerimizi çalanlara karşı direne direne kazanacağız" mesajı verdi. Sözlerine Kürtçe başlayan Hatimoğulları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere 3 bin TL'den fazla kaynak ayıramadıklarını söylediği konuşmasını eleştirdi:

"Biz dedik ki 10 bin lira emekli maaşı olmaz, bu 10 bin lira onlara yetmez. Onların ücretini artırmak için halk olarak da devlet olarak da gece gündüz çalışmamız gerekiyormuş, Erdoğan böyle söyledi. Emekli zaten gece gündüz çalıştığı için emekli oldu ey Erdoğan, çalışmadan kim emekli oluyor. Onlar daha bizi gece gündüz çalıştıracakmış da bizlerin emeklilik maaşlarını artıracaklarmış. Utanmazlığın tamamen daniskası. Erdoğan’a Batman Kozluk’tan diyoruz ki emekli yeterince çalıştı."

"KÜRTÇEYİ ANKARA'DA YASAKLAYANLAR KÜRDİSTAN'DA SAVUNAMAZ"

AKP'li bazı belediyelerin Kürtçe tabela veya oyunları yasaklamasından, TBMM'de Dünya Anadili Günü'nde Türkçe dışındaki diğer diller konuşulurken sözlerin kesilmesindenn bahseden Hatimoğulları, konuşmasına şöyle devam etti:

"AKP ve iktidar Kürdistan’a gelince Kürtlerin oyunu almak için Kürtçe konuşmayı taklit ediyorlar. Meclis’te Dünya Anadili Gününde Kürtçe konuştuğumuzda, kendi anadilimizde, Arapça, Süryanice, Lazca, Ermenice, Çerkesçe konuştuğumuzda o mikrofonu kapatanlar, geliyor Kürdistan’da Kürt’ün oyunu almak için Kürtçe taklitlerde bulunuyor. Biz de diyoruz ki Kürtçeyi Ankara’da yasaklayanlar gelip Kürdistan’da savunamaz."

HÜDAPAR VE HİZBULKONTRA GÖNDERMESİ

Mütedeyyin Kürtlere de seslenen DEM Parti lideri, AKP ile HÜDAPAR'ın ittifakına ve HÜDAPAR ile Hizbullah arasındaki ilişkiye dikkat çekti:

"Kürt mütedeyyinler, AKP’nin yerelde kurduğu iş birliklerine dikkat edelim. Hizbulkontra ile kol kola girmelerine dikkat edelim. Hizbulkontra Kürdistan’da Kürt aydınlarını, yazarlarını, siyasetçilerini katledenlerin adresidir. Hizbikontrayı şimdi de siyasi parti kılığıyla karşımıza çıkarmaya çalışıyorlar. En çok Filistin konusunu Kürdistan’da gündeme getiriyorlar. Filistin için timsah gözyaşı döküyorlar. Gerçekten Filistin için ağlayan yok."

Belediyeleri kazandıkları takdirde bölgedeki istihdamı artırmak için de mücadele edeceklerini vurgulayan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Burası tarım açısından oldukça verimli bir bölge. Kozluk tuzculuğun geliştiği bir bölge. Ama AKP bugüne kadar bütün kaynaklarımızın erimesine sebep oldu. Destek vermiyorlar, teşvik etmiyorlar. Üreticiye su ve mazot desteği sağlamıyorlar. İşte o yüzden ülkemizde de Batman’da da bunu bitirdiler. Buradan sözümüz olsun ki bizler belediyeleri yeniden yönetmeye başladığımızda istihdam alanları yaratmak için çalışacağız. Gençler işsizlikten dolayı göç etmek zorunda kalmayacak. Burada iş alanlarını hep beraber yaratacağız. Hep beraber demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir belediyecilik anlayışı için var mıyız arkadaşlar?"