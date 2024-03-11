Hatıraları için evlerine patikadan yol yaptılar

Artvin’de baraj suları çekilince, sular altında kalan köy ve mahalleler ortaya çıktı. Hatıraları sular altında kalan Muteber Aktaş, Asiye Demirkıran ve Havva Demirkıran adlı üç arkadaş, yaptıkları patika yol sayesinde, sular üstüne çıkan evlerinde değerli gördüğü eşyaları sırtlarıyla taşıdı.

Her gün yürüyerek eski evlerine giden ve o günleri yad eden 3 arkadaş aynı zamanda değerli gördükleri eşyaları alarak yeni yerleşim yerinde bulunan evlerine dönüyor. "Ömrümüz bu mahallede geçti" diyen arkadaşlar "Evimizi gördük üzüldük. Boyası bile kirlenmemişti. Öylece duruyordu. Zorda olsa yeni yaşama alıştık. Sular altında kaldı, yeniden yol yaptık. Değerli gördüklerimizi, beşik, hayvanlara biraz ot, çatı malzemelerini sırtımızla taşıyoruz.” diye konuştu.