Hava almak için çıktığı balkon çöktü: 7'nci kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da, hava almak için çıktığı balkonun çöken zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Muzaffer Gümüş, yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında 7 katlı apartmanın 7. katında yaşayan Muzaffer Gümüş, iddiaya göre hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü.

DHA'nın haberine göre, Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş yaşamını yitirdi.