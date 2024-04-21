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Hava kalitesi iyi seviyeye geldi: İstanbul’dan Uludağ görüldü

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ görüldü.

Güncel
  • 21.04.2024 15:42
  • Giriş: 21.04.2024 15:42
  • Güncelleme: 21.04.2024 15:46
Kaynak: İHA
Hava kalitesi iyi seviyeye geldi: İstanbul’dan Uludağ görüldü
Fotoğraf: İHA

İstanbul Kartal'da hava kalitesi iyi seviyeye yükselmesi ile birlikte ilçeden Bursa'da bulunan Uludağ görüntülendi.  

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, Kartal’da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi.

Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ Kartal’dan görüldü.

3 ŞEHİR TEK KAREDE

Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.

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