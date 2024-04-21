Hava kalitesi iyi seviyeye geldi: İstanbul’dan Uludağ görüldü
İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ görüldü.
Kaynak: İHA
İstanbul Kartal'da hava kalitesi iyi seviyeye yükselmesi ile birlikte ilçeden Bursa'da bulunan Uludağ görüntülendi.
İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, Kartal’da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi.
Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ Kartal’dan görüldü.
3 ŞEHİR TEK KAREDE
Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.