Hava kirliliği sebebiyle tam kapanma kararı

Haber Merkezi

Pakistan'ın doğu şehirlerinde yoğunlaşan zehirli hava kirliliği nedeniyle binlerce kişi hasta olurken yetkililer bazı şehirlerde tam kapanmaya gitmek zorunda kaldı. Ülkenin ikinci büyük şehri Lahor'da da sis tehlikeli boyutlara ulaştı.

Pencap eyalet hükümeti, Lahor dahil üç şehirdeki okulların, ofislerin, alışveriş merkezlerinin ve parkların pazar gününe kadar kapatılmasını emretti. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, havadaki ince partikül madde seviyesini ölçen Lahor Hava Kalitesi Endeksi (HKE) 400 civarında seyrediyordu. 100 veya altındaki HKE seviyeleri güvenli olarak kabul ediliyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'deki hava kirliliği de endişe verici seviyelere yükseldi. Hindistan'ın başkentinde hava kalitesi endeksi 7 Kasım'da 300'e ulaşarak tehlikeli seviye olarak kabul edilen 301-500 aralığına yaklaştı.

Hava kirliliğine sürekli maruz kalmak, akciğer kanserine neden olmak da dahil olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bazı uzmanlar, kış ekim sezonuna hazırlanmak için anız yakmanın da hava kirliliğinin önemli bir nedeni olduğuna inanıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan geçen hafta konuyu Hintli yetkililerle diplomatik düzeyde gündeme getireceğini ancak daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Ancak uzmanlar, tıpkı Hindistan'da olduğu gibi Pakistan'daki çiftçilerin de yeni ekim sezonuna hazırlanmak için anız yakmaya başvurduğunu belirtiyor.