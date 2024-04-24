Hava tozlu, konteynerler böcekli

Depremin ardından afetzedelerin sorunları aylardır çözümsüz. Hatay’daki temiz hava sorunu giderek artarken sıcak havayla kentte haşere, böcek larvaları çoğalıyor. Yurttaşlar kalıcı konutlarını istiyor.

İlayda KAYA

6 Şubat depremlerinin üzerinden aylar geçmesine karşın bölgedeki yurttaşların yaşadıkları sorunlar bitmiyor. Hatay’da konteynerde yaşayan en az 215 bin yurttaşın konut sorunu sürerken bölgedeki toz ve temiz hava sorunu devam ediyor.

Öte yandan hava sıcaklığının artması ile haşere, sinek ve sürüngen hayvanların çoğalması da konteynerlerde kalan yurttaşlar için sağlıksal risk oluşturuyor. Afetzedeler bölgede yapılan ilaçlama çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekerken hekimler ise yurttaşların bir an önce kalıcı konutlara geçmesi yönünde yetkililere çağrı yapıyor.

İLAÇLAMA ŞART

Hatay’da konteynerde kalan S.K. isimli yurttaş “Geçen sene de aynı sorunu yaşadık. Sıcakların başlaması ile çok sayıda yılan, fare, sürüngen ve sinek olmaya başladı. Konteynerlerimizi kapatsak da bir sonuca varamıyoruz. Belediyenin acilen ilaçlama yapması şart yoksa koşullar hasta olmamıza çok uygun. Yılanlar ve fareler sürekli etrafımızda. Tedirginiz. Kalıcı konutlara geçmek için gün sayıyoruz” dedi. Belediye yetkililerini göreve çağıran Hatay Defne’de yaşayan bir başka yurttaş da sıcakların ardından bölgedeki larvaların arttığına dikkat çekerek “Pek çok noktada atık su, çok fazla. Yeterince ilaçlama yapılmadığı için problemler arttı. Suyumuzun temiz olması şart. Hijyen koşulları hâlâ burada elverişsiz" diye konuştu.

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz da ilaçlamanın zamanında yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "İlaçlama olmazsa hastalık riski elbette oluyor. Sıcaklıktan kaynaklı bir böcek istilası olmuştu. Yağmur yağdı bir süre ancak yine sıcaklık artıyor. Sıtma görülebilir ancak bunu söylemek için çok erken. Enfeksiyonlar, kaşıntılar olabilir. İlaçlamaların zamanında yapılması lazım. Evlerdeki yurttaşlara göre konteynerdeki yurttaşlar daha da risk altında. Toplu yaşam alanlarında bulaşıcı hastalıklar açısından büyük bir risk. İnsanlar kalıcı konutlarına ulaşana kadar bu sorunlar ve riskler sürecektir.”

AFAD’IN ŞUBAT 2024 HATAY VERİLERİ

Konteyner kentlerin sayısı: 199

Konteyner sayısı: 71 bin 717

Konteynerde yaşayan sayısı: 215 bin

ETRAFI TOZ BULUTU SARDI

Bölgedeki toz sorunu da sürüyor. Hatay’daki yurttaşlar, toz tabakasından nefes almakta zorlandıklarını söylerken, uzmanlar ‘Çöl Tozu’ uyarısı yaptı. Hava kalitesinin azaldığına dikkat çeken uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi. Hekimler, maske takılması çağrısı yaptı. Temiz Hava Hakkı Platformu ile TTB Hatay’da geçen ay hava kalitesini izlemişti. Yapılan toz ölçümlerinde Hatay halkının, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerin 4 katı toz solduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışma, depremden sonra havada kritik ölçüde artan tozun Hatay’da hâlâ sınır değerinin çok üzerinde olduğunu göstermişti.