Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023: Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|518,08843
|6423
|SAY
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|484,17830
|26618
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|473,89774
|34586
|SAY
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|471,82027
|36268
|SAY
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|460,36305
|45622
|SAY
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|451,04679
|53663
|SAY
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|442,63864
|60991
|SAY
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|361,17929
|143715
|SAY
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|339,97809
|174265
|SAY
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|337,99990
|177458
|SAY
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|336,76080
|179529
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|326,10020
|198230
|SAY
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|325,93113
|198550
|SAY
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY