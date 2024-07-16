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Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023: Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023: Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)518,088436423SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)484,1783026618SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)473,8977434586SAY
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)471,8202736268SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)460,3630545622SAY
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği451,0467953663SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)442,6386460991SAY
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)361,17929143715SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)339,97809174265SAY
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği337,99990177458SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)336,76080179529SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)326,10020198230SAY
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği325,93113198550SAY
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadıSAY
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