Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023: Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları 2023

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