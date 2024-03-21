Havada şiir kokusu var

Kültür Sanat Servisi

Bugün, Dünya Şiir Günü. UNESCO’nun kararıyla 1999 yılından itibaren 21 Mart Dünya Şiir Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün ile “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji” sağlaması amaçlanıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel gün için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bunlardan birkaçı şöyle:

• Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 50. Yıl “Edebiyat Matineleri”nin ikincisinde 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde şairleri Kadıköy’de buluşturuyor. Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak şiir gününde şairler şiirlerini okuyacak. Tiyatro Simurg’un ”Dizelere Sıkışan Kadınlar” adlı gösterimiyle, Onur Toparlak’ın şarkılarıyla katılacağı buluşmada Danimarkalı şair Niels Hav’ın şiirleri, Danimarka PEN Başkanı Mads Julius Elf’in kutlama mektubu da okunacak. Daha önceki yıllarda Gülsüm Cengiz’in ve Mustafa Köz’ün kaleme aldığı TYS Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni bu yıl Arife Kalender kaleme aldı. Etkinliğin sunumunu Nuray Gök Aksamaz yapacak. TYS Edebiyat Matineleri nisanda “çocuk şiirleri”, mayısta “emek şiirleri”, haziranda da “Nâzım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmed Arif okumaları”yla sürecek.

• Dünya Şiir Günü’nde İzmir’de TYS ve İBB işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte İzmirli şairlerin, kentle ilgili şiirlerinin öykülerini anlattığı “Bir Kente Fısıldamak” belgeselinin ilk gösterimi yapılacak. Düzenlenen etkinlik, sanatseverleri hem bir belgesel gösterimi, hem bir fotoğraf sergisi, hem de müzikle buluşturacak. “İzmir’den Şaire Şairden İzmir’e / Şiir Kentin Şairleri” adlı etkinlik, 23 Mart Cumartesi günü, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de başlayacak etkinlikte önce İzmirli şairlerin, kentle ilgili şiirlerinin öykülerini anlattıkları Yönetmenliğini Özer Akdemir’in yaptığı “Bir Kente Fısıldamak” belgeselinin ilk gösterimi yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından uluslararası ödüllü genç müzisyen Adasu Akın’ın müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Sonra da “Şiir Kentin Şairleri” adlı fotoğraf sergisi açılacak. Sergi, 30 Nisan’a dek görülebilecek.

• Bu yıl üçüncü kez İzmir Dünya Şiir Günü Buluşması, İzmir’de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik, bugün saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Kültürpark’ta, İzmir Sanat Merkezi Bahçesi Nazım Hikmet Anıtı önünde yapılacak. Şiir Günü Buluşması’nda ‘Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni onur konuğu Hüseyin Peker okuyacak. Şair Ali Özpalanlar, Oğuz Tümbaş ve Asım Öztürk’e ise ‘Emek Ödülü’ verilecek.

• 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Robinson Crusoe Kitabevi’nde bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, tüm kurum ve kuruluşlardan bağımsız olarak 16.30-18.30 arasında gerçekleştirilecek. Şair ve eleştirmen Baki Ayhan T’nin bildiri sunumu ile başlayacak etkinlikte Lale Müldür, Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Metin Kaygalak, Oktay Taftalı, Zeynep Köylü, Baki Ayhan T. , Cenk Gündoğdu, Ercan Yılmaz, Mehmet Sait Aydın, Claire Lajus, Ahmad Zekaria, Emrullah Alp, Hasip Bingöl, Bahar Farisi ve Ebru Özden şiir okuyacak. “Duygular oldukça Varlık’tan, Varlık oldukça Şiir’den bahsedeceğiz” çağrısıyla duyurulan etkinlik, ‘sanat ve edebiyatta ısrar eden herkese açık ve ücretsiz’ olarak gerçekleştirilecek.