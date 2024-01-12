Havanın en kirli olduğu aylardayız

Haber Merkezi

Hava kirliliğinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye‘de havanın en kirli olduğu ay aralık olurken, İstanbul‘da ise şubat ayı oldu.

2022’den 2023’e kadar 2 buçuk milyondan fazla Dyson hava temizleyicisi tarafından toplanan iç mekan hava kalitesi verilerinin analiz edildiği Küresel Hava Kalitesi Bağlantılı Veri projesinde kirlilik; gaz, partikül ve kirleticilere ayrılarak, günler, aylar, mevsimler ve tüm yıl boyunca trendlerin profili çıkartıldı.

Buna göre, P.M2.5 değerleri incelendiğinde, çoğu ülkede iç mekan hava kirliliği dış mekan hava kirliliğine kıyasla daha yüksek durumda.

Türkiye’de ise genel olarak iç mekan hava kirliliği dış mekan hava kirliliğinden daha düşükken, İstanbul’da tam tersi bir durum söz konusu: İç mekan havası dış mekan havasından daha kirli.

Türkiye, Avrupa’nın havası en kirli ülkeleri arasında yer alıyor. Bu proje, çok sayıda veriden yola çıkarak iki tür kirleticiye odaklanıyor: PM2.5 ve Uçucu Organik Bileşikler (VOC’ler).

PM2.5, tipik bir insan saçının 1/25’i kadar olan 2,5 mikron çapındaki partikülleri ifade ediyor. Bu partiküller çıplak gözle görülemiyor ama solunabiliyor.

Kaynaklar arasında; odun sobaları, gazlı pişirme ve ısıtma sistemleri, polenler, evcil hayvan tüyleri ve toz bulunuyor.