Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a ulaştı.

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor.

Salı günü başlayan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükselirken, arama ekipleri kadavra köpeklerinin operasyona katılmasıyla bu sayının artabileceğini belirtiyor.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından yapılan açıklamada, adanın batı kıyısındaki yangınların yok ettiği tatil kenti Lahaina’yı yeniden inşa etmenin maliyetinin 5,5 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, 2 bin 200’den fazla yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı, 2 bin 100 dönümden fazla ormanlık alanın ise yok olduğu belirtildi.



Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, evlerini kaybedenler için bin otel odası temin edildiğini ve ailelere hizmet verecek kiralık mülklerin ayarlandığını belirtirken, şu ana kadar bin 400’den fazla kişinin acil durum barınaklarına alındığını sözlerine ekledi.



Maui Adası’nda devam eden yangınlar, Hawaii’de 1960 yılında meydana gelen ve 61 kişinin ölümüne yol açan tsunami felaketini geride bırakarak eyalette yaşanan en kötü felaket olarak akıllara kazındı.