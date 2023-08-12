Hawaii’deki orman yangınlarında ölü sayısı 80’e çıktı

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80’e ulaştı.

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.

Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 80’e yükseldiği duyuruldu.

Eyalet tarihinin en ölümcül afetinde yüzlerce kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

Adada üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

"ACİL DURUM SİRENLERİ ÇALMADI" İDDİASI

Öte yandan adada doğal afet gibi durumlarda uyarıda bulunmayı amaçlayan acil durum sirenlerinin yangın sırasında çalmadığı iddia edildi. Hawaii Valisi Josh Green konuyla ilgili ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğundan emin olmak için kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatı verdim" ifadelerini kullandı.



Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.