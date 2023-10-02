Hayal Gücü Ödülleri’nin ikincisi için çalışmalar başladı
Hayal Gücü Derneği tarafından düzenlenen Hayal Gücü Ödülleri'nin ikincisi için çalışmalar başladı.
Türkiye ve Dünya’da ilk kez 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü Ödülleri’nin ikincisi, bu yıl Aralık ayında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Hayal Gücü Ödülleri 2023 dönemine ilişkin ilk buluşma, geçtiğimiz günlerde Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi.
“İcra ve Seçici Kurulu” buluşması ile Hayal Gücü Ödülleri 2023’ün ilk adımı da atılmış oldu. Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu, ödül töreninin yeni dönem içerik ve yönetmelikleri ile ilgili açıklamaları ve düzenlemeleri aktarmak adına tüm paydaşları ile ortak bir buluşmada bir araya geldi. Kapsama dair süreçlerin netleşmesinin ardından “Hayal Gücü Ödülleri 2023” süreçleri de resmi olarak başlamış oldu.
Hayal Gücü Derneği tarafından düzenlenen Hayal Gücü Ödülleri, ‘Cesaret Veren, Dönüştüren, İlham Veren, Çocuk Eden, Kışkırtıcı, İnatçı ve Umut Veren Hayal Gücü’ olmak üzere yedi ana kategoride veriliyor. Ayrıca ‘Saygı ve Kurum Ödülleri’ olmak üzere toplamda iki kategoride daha hayal gücü kavramı ödüllendiriliyor.
‘Çocuklar için değil, çocuklarla birlikte’ anlayışıyla hareket eden Hayal Gücü Derneği, Hayal Gücü Ödüllerinin her süreci ve adımını çocuklarla birlikte yönetiyor, geliştiriyor. 2023 yılında da Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu’nda geçen olduğu gibi hem yetişkin hem de çocuklardan oluşuyor. Seçici Kurulu’nda 30 profesyonel ve 30 Çocuğun yer aldığı Hayal Gücü Ödülleri, yeni heyecan ve genişleyen kapsamıyla bu sene yeniden hayalini gücüne çevirenleri ödüllendiriyor.
HAYAL GÜCÜ DERNEĞİ HAKKINDA
Gençler ve çocuklar tarafından kurulan Hayal Gücü Merkezi, bugün aynı çocukların yönetim kurulunda yer aldığı, çocukların ve yetişkinlerin bir arada olduğu, eğitimde ve öğrenmede kültürel değişim yaratmaya çalıştığı bir yapıya sahiptir. Hayal Gücü Merkezi; çocuğu güçlendirmek, çocuk girişimciliği ekosistemini kurmak, eğitimcileri güçlendirmek, merak ve becerileri geliştirmek, kurumları ve insanlarını güçlendirmek, merak ürünleri üretmek, beceri ve hayal gücü savunuculuğu oluşturmak gibi amaçlarla yolculuğunu gerçekleştirmeye devam ediyor. “Sor, Keşfet, Üret” adındaki kendi geliştirdik öğrenme modeliyle birlikte “Bu topraklarda merak ve beceriler uygarlıklar doğurdu.” mottosuyla, adım atmaktan korkmayan ve cesaret eden bir toplum oluşturmak için “Merak ve Beceri Hareketi” başlatılıyor. Bunun üzerine 2020 yılında 14 yetişkin ve 35 çocuğun katılımıyla derneğe dönüşen Hayal Gücü Merkezi, 2022 yılından itibaren sivil toplum kuruluşu sorumluluğu ve bilinci ile merak ve beceri anlayışını daha aktif hale getirerek Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan Hayal Gücü Ödülleri’ni düzenlemeye başladı.
Daha fazla bilgi için hayalgucumerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.