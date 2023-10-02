Hayal Gücü Ödülleri’nin ikincisi için çalışmalar başladı

Hayal Gücü Derneği tarafından düzenlenen Hayal Gücü Ödülleri'nin ikincisi için çalışmalar başladı.

Türkiye ve Dünya’da ilk kez 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü Ödülleri’nin ikincisi, bu yıl Aralık ayında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Hayal Gücü Ödülleri 2023 dönemine ilişkin ilk buluşma, geçtiğimiz günlerde Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi.

“İcra ve Seçici Kurulu” buluşması ile Hayal Gücü Ödülleri 2023’ün ilk adımı da atılmış oldu. Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu, ödül töreninin yeni dönem içerik ve yönetmelikleri ile ilgili açıklamaları ve düzenlemeleri aktarmak adına tüm paydaşları ile ortak bir buluşmada bir araya geldi. Kapsama dair süreçlerin netleşmesinin ardından “Hayal Gücü Ödülleri 2023” süreçleri de resmi olarak başlamış oldu.

Hayal Gücü Derneği tarafından düzenlenen Hayal Gücü Ödülleri, ‘Cesaret Veren, Dönüştüren, İlham Veren, Çocuk Eden, Kışkırtıcı, İnatçı ve Umut Veren Hayal Gücü’ olmak üzere yedi ana kategoride veriliyor. Ayrıca ‘Saygı ve Kurum Ödülleri’ olmak üzere toplamda iki kategoride daha hayal gücü kavramı ödüllendiriliyor.

‘Çocuklar için değil, çocuklarla birlikte’ anlayışıyla hareket eden Hayal Gücü Derneği, Hayal Gücü Ödüllerinin her süreci ve adımını çocuklarla birlikte yönetiyor, geliştiriyor. 2023 yılında da Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu’nda geçen olduğu gibi hem yetişkin hem de çocuklardan oluşuyor. Seçici Kurulu’nda 30 profesyonel ve 30 Çocuğun yer aldığı Hayal Gücü Ödülleri, yeni heyecan ve genişleyen kapsamıyla bu sene yeniden hayalini gücüne çevirenleri ödüllendiriyor.