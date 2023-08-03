Hayal Melodileri Sergisi Ayvalık’ta

Kültür Sanat Servisi

Hayal Melodileri Resim Yarışması sergisi Ayvalık’ta. Çaykovski "Yevgeni Onegin” operası temalı yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Zeytin Çekirdekleri Derneği öğrencilerinin katılımıyla açıldı. Sergileme ödülü alan resimler 8 Ağustos’a kadar saat 13.00-21.00 arasında Ayvalık Karagöz Sanat Evi’nde ziyarete açık. EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı’nın bu yıl ikincisini düzenlediği yarışmada birincilik ödülü Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Emre Tura’nın olurken, ikincilik ödülü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü öğrencisi Ali Duman’a, üçüncülük ödülü Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü öğrencisi Sena Gündüz’e, jüri özel ödülü ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Oğuzhan Ulutaş’a verildi.

19 farklı üniversiteden 42 öğrenci nin katıldığı yarışmada 4 çalışma ödül aldı, 22 çalışma sergilenmeye değer görüldü. Resimlerin sahipleri arasında Beyzanur Soner, Burak Uyanmaz, Cansu Tanrısever, Edanur Melek, Emrah Yağcı, Elif Özkan, Elvan Güven, Harun Reşit Sargın, Helin Ateş, Imprachim Matzir, Mehmet Berk Demir, Melike Çatkın, Mine Yenerkol, Nurdan Altuntaş, Oktay Özbek, Ömer Bozoluk, Rojbin Özüoral, Şahin Beki, Sefer Tan, Şeyma Mol, Uğur Avcı, Yusuf Ağım gibi isimler bulunuyor.