'Hayat pahalılığı araştırılsın' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Gelecek-Saadet Meclis Grubu'nun hayat pahalılığı ve çözüm yollarının araştırılması talebi, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Gelecek-Saadet TBMM Grubu, ülkedeki hayat pahalılığı sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak, özellikle emekliler ve dar gelirli çalışanlar başta olmak üzere yurttaşların karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları ele almak için Meclis'te bir araştırma açılmasını talep etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; grup adına söz alan Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ülkedeki yüksek yaşam maliyetinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut durumun özellikle emekliler ve dar gelirli kesimler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çektiği açıklamasında Şahin, Anayasa'nın 98. Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması gerektiği ifade etti.

Gelecek-Saadet TBMM Grubu'nun teklifi AKP MHP oylarıyla reddedildi.