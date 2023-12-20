‘Hayata Dönüş’ 23. yılında da unutulmadı

Haber Merkezi

"Hayata Dönüş Operasyonu"nun 23. yılında katliamda yaşamını yitirenler pek çok kentte anıldı. Anma törenlerinde sorumluluğu olan faillerin yargılanması talep edildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin Ümraniye Cezaevi önünde düzenlediği açıklamada konuşan İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri, operasyonda kimyasal gazların kullanıldığını, açılan davaların engellendiğini ve devletin yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi.