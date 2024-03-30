‘Hayata dönüş’ davasına çağrı yapıldı

Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 28 tutuklu ve 2 askerin yaşamını yitirdiği ‘Hayata Dönüş’ operasyonunun davasına çağrı yaptı. Bayrampaşa Cezaevi ile ilgili olarak açılan dava, 1 Nisan Pazartesi günü saat 10.30’da Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ölümlere sebep oldukları iddiasıyla 39 erin yargılandığı hatırlatılan çağrıda şöyle denildi: “Birleşen iddianame neticesinde operasyona katılan Ankara Jandarma Özel Harekât mensubu rütbeli askerler de bu dava kapsamında sanık olarak yargılanıyorlar.”