Hayata Dönüş Katliamı davasında Sadettin Tantan’ın yargılanmasına izin yok!

1 Nisan’da Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hayata Dönüş Operasyonu davasında tanık olarak ifade veren dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın sanık olarak yargılanması talebi kabul edilmedi. Dava 20 Eylül’e ertelendi.

Deniz GÜNGÖR

Hayata Dönüş Operasyonu adı verilen cezaevleri katliamı davasında tanık olarak ifade veren dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın sanık olarak yargılanması talebi kabul edilmedi.

Avukatlar davada Tantan’ın operasyondaki yetkisi ve sorumluluğu nedeniyle sanık olarak yargılanması için mahkemeden savcılığa suç duyurusunda bulunulması talebinde bulundu. Ancak avukatların bu talebi mahkemece reddedildi.

Duruşmaya katılan Av. Güçlü Sevimli, Av. Ömer Kavili, Av. Several Ballıkaya, Av. Gülüzar Tuncer, Av. Murat Çelik, Av. Naim Feyzullah Eminoğlu ve Av. İlker Çağlarırmak, Tantan’ın gizlenen celsede alınan ifadelerinin çelişkilerle dolu olduğunu belirttiler. Avukatlar Tantan’ın katliamdan sorumlu olduğunu belirterek mutlaka yargılanması gerektiğini vurguladılar.

24 YILDIR SÜREN DAVA

24 yıldır süren davada eski Bakan Tantan birçok kez tanık olarak çağrılmasına rağmen duruşmalara gitmemiş, davanın müdahil ve sanıklarına tarihi bildirilmeyen özel bir duruşmada 26 Şubat’ta ifade vermişti.

TANTAN KORUNUYOR

Tantan bu kapsamda iki ay önce verdiği ifadede cezaevlerinin örgütlerin kontrolüne girdiğini ileri sürerek operasyonu şu sözlerle savunmuştu: “Milli Güvenlik Kurulu ve hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda Adalet Bakanlığının cezaevlerinde bu operasyonu gerçekleştirmesi gerekiyordu ve bu operasyon için ilgili kurumların yardımı gerekiyordu. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı olarak yetkili olan bizler ve yetkili cezaevi savcılığı ve jandarma komutanlıkları hep birlikte ön çalışma yaparak bu operasyonun içinde yer aldık."

OPERASYON MGK KARARIYDI

Operasyonun 19 Aralık 2000 tarihinde yapılacağını daha önceden bildiğini belirten Tantan, “Bu tarihin Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla hükümete sunulduğunu, tarihe ve ne şekilde yapıldığına hükümetin karar verdiğini belirten Tantan, operasyondaki birinci sorumlunun kim olduğunu yönelik soruyu ise "Milli Güvenlik Kurulu (MGK) içerisinde hiyerarşik yapıda kim varsa operasyonu onlar hep birlikte planlamışlardır" ifadelerini kullanmıştı.