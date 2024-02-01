Hayatımız hiçe sayılıyor

Emek Servisi

Yemeksepeti bünyesinde çalışan motokuryelerin 2023 yılında maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin raporda "Şirket kar için kuryelerin hayatını hiçe saymaktadır” denildi.

Yemeksepeti’nde motokurye olarak çalışan 330 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket rapor haline getirildi. Raporda, 2023 yılında hayatını kaybeden en az 68 motokuryenin 6’sının Yemeksepeti bünyesinde çalıştığına dikkat çekildi. Ankete katılan kuryelerin yüzde 86’sı firmanın motokurye kazançları hakkında verdiği ilanların gerçeği yansıtmadığı görüşünü dile getirdi. Raporda, “Şirket yaptığı tanıtımlarda 2023 yılı için paket başı ücreti 45 lira, aynı işletmeden olan ikinci ve sonraki paketlerin ücretini ise 31 lira olarak açıklamıştır. Kuryelerin kazancı iddia edilenden daha düşüktür” denildi. Yaşanan her sorundan kuryelerin sorumlu tutulduğu ve kuryelerin 2 saate kadar molaya alıp kayba uğratıldığı belirtilen raporda, "Yemeksepeti rüzgârlı, fırtınalı, olumsuz hava koşullarında hem kuryelere hem de müşterilere yönelik kampanyalarını arttırmaktadır. Şirket, karını arttırmak adına kuryelerin hayatlarını hiçe saymaktadır” denildi. Ankete katılan kuryelerin yüzde 39’u kaza geçirmelerine karşın siparişi geri götürmelerinin istendiğini kaydedilen raporda, “Kuryelerin yüzde 55’i kaza geçirdiğini bildirdiği halde üzerine yeni sipariş atandığını belirtmiştir. Şirketin kuryelere hiçbir koruyucu ekipman tedarik etmediğini, gerekli ekipmanları ise fahiş fiyatlarla kuryelere sattığını da belirtmek gerekir. Sorunları sosyal medyada dile getiren kuryelerin iş akdine son vermektedir” ifadesine yer verildi.