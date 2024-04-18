Hayatımızı çaldılar

Kobane davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 18 siyasetçinin tahliye talebi reddedildi. Mahkeme kararını 16 Mayıs’ta açıklayacak. Tutuklu Alp Altınörs, “Hayatlarımızdan çaldılar” dedi.

Haber Merkezi

Kobane davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 siyasetçinin tahliye talebi reddedildi. Mahkemenin bazı eksiklerinin tamamlanmadığı ve sürenin yeterli olmaması sebebiyle karar duruşması 16 Mayıs'a ertelendi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Parti milletvekilleri ile DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi avukatların yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili (TİP) Ahmet Şık, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar katıldı. Öte yandan çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile birçok yurttaş da duruşmayı takip etti.

SEGBİS YETİŞMEDİ

Duruşma tutukluluk incelemesi ile başladı. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, sürenin yeterli olmamasından kaynaklı hüküm duruşmasının başka tarihe erteleneceğini bildirdi. Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkında savunmalarının alındığını ancak SEGBİS çözümlerinin yetişmemesi gerekçesiyle sürecin tamamlanmadığını ifade etti.

ÇAĞRIMIZ MEŞRUDUR

Tutuklu Alp Altınörs duruşmada ilk sözü aldı. Altınörs şöyle konuştu: “4 yıldır hayatlarımızdan çaldınız. Bu dört yılın sonunda bizler aynı noktadayız. Bir tweet bahane edilerek 4 yıldır tutukluyuz. Oysa bizim çağrımız meşrudur, yasaldır, demokratiktir. IŞİD terörüne, IŞİD soykırımına karşı bir çağrıdır.”

ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Selahattin Demirtaş ise herhangi bir söz talebinin olmadığını belirterek tüm tutukluların özgürlüğünü talep etti.

Avukat Mahsuni Karaman, “Hüküm için yeterli tartışmayı yürüttüğünüzü tahmin ediyoruz. Buradan yola çıkarak hukuksal garabeti somut şekilde görmüş olduğunuzu umuyorum. Bir insan sadece konuşarak TCK’deki bütün maddeleri ihlal edecek kriminal bir yaşam sürmez. İstinatlara baktığımız zaman beyan ve açıklamalardan ibarettir. İki adet de tweet var. Garabet şu, bütün tuşlara basacak şekilde sorumlu tutmak için bir çaba harcanıyor” dedi.

Öte yandan tutukluluk incelemesi yapılan, aralarında Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat Ata ve Figen Yüksekdağ’ın bulunduğu 13 tutuklu siyasetçi duruşmaya katılmadı.

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HAKSIZ, HUKUKSUZ YARGILAMA

Sincan Kampusu’nda görülen dava öncesi, açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Burada bir suç yok. Bomboş bir dava. Delili yok. Haksız hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımız yıllardır yargılanıyorlar” dedi. Bakırhan, “Bugün hem tahliye olmasını istiyoruz hem de haksız hukuksuz bir şekilde yıllardır içeride olan arkadaşlarımızın beraat etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.