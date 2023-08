Hayatını kaybeden caz solisti Ayşe Gencer anısına özel gece

Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kalamış Yaz Festivali tüm çeşitliliğiyle devam ederken 10 Ağustos Perşembe akşamı yakın tarihte kaybettiğimiz caz solisti Ayşe Gencer anısına özel bir gece gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Kalamış Atatürk Parkı, 10 Ağustos Perşembe akşamı (bugün) aralık ayında hayatını kaybeden caz şarkıcısı Ayşe Gencer'in Anısına bir geceye ev sahipliği yapacak. İmer Demirer, Nilüfer Verdi, Sibel Köse, Ece Göksu, Deniz Dündar, Meriç Demirkol, Can Çankaya, Kağan Yıldız, Berke Özgümüş gibi önemli caz müzisyenlerinin Ayşe Gencer'in repartuarından eserleri icra edeceği etkinliğin sunumunu da İzzet Öz yapacak.

***

AYŞE GENCER KİMDİR?

Ayten Alpman ve İlham Gencer’in kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Gencer doğumundan itibaren cazla tanıştı.

İlk piyano derslerini babaannesinden alan sanatçı, TRT İstanbul Radyosunun açtığı hafif batı müziği vokal yarışmasını kazanarak sanat hayatına adım attı. Bodrum Jazz Now adlı klüpte piyanoda Tuna Ötenel, kontrbasda Nezih Yeşilnil ve davulda Cankut Özgül ile caz söylemeye başladı.

Ayşe Gencer 1986 yılında trompetçi İmer Demirer ile tanıştı ve ikili 1988 yılında evlenerek hayatlarını ve müziklerini birleştirdi.

Gencer birçok caz festivali, kültür ve sanat etkinliklerinde yer aldı. Akbank Caz Festivali, Yapı Kredi Caz Festivali, Antalya Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Alanya Caz Günleri, TRT Caz Orkestrası ile konserler, İstanbul Klarnet Korosu ile konserler, Borusan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği Caz ve Blues Festivali, Ankara Caz festivali gibi etkinlikler yer aldığı etkinliklerin başlıcalarıdır.

Repertuvarındaki parçaların hepsinin kendisinde birer anısı olduğunu söyleyen sanatçı çok sevdiği standartlardan "Everything Happens To Me" adlı parçayı basçı İlkin Deniz'in "Old School Jazz Standarts" albümünde seslendirmişti.

Ayşe Gencer 2011 yılında tamamı caz standardlarından oluşan adlı "But Beautiful" adlı albümünü yayınlamıştı.