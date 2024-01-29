Hayatlarının baharında yaşamlarını çaldılar

İSİG raporuna göre son 11 yılda 671, AKP’li yıllarda 907 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Hazırlanan raporda, çocuk işçiliğin yasal kılıfı haline gelen MESEM için "çocukluğunu ve sağlığını işyerlerinde bırakan ülkenin geleceği" değerlendirmesi yapıldı.

Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), çalıştırılan çocukların ölüm verilerine dair rapor yayımladı. Rapora göre, son 11 yılda en az 671, AKP’li yıllarda en az 907 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

"MESEM, tarım ve inşaat işçiliği, sokakta çalıştırma kıskacında çocuklarımız ölüyor..." başlıklı rapor, ocak ayında MESEM kapsamında staj gördüğü işyerlerinde kafası sac büküm makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuk işçi Arda Tonbul ve üzerine sunta bloklar devrilen 15 yaşındaki çocuk işçi Erol Can Yavuz'a adandı. AKP’nin hayata geçirdiği tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikaların her geçen gün daha fazla çocuğun işçileşmesini beraberinde getirdiğine dikkat çekilen raporda, sanki “çocuk işçilik” yokmuş gibi bir hava verilerek bu sorunun görünmez kılınmaya çalışıldığı belirtildi. Rapora göre 2013-2023 yılları döneminde en az 671, AKP’li yıllarda en az 907 çocuk işçi hayatını kaybetti.

Son 11 yılın verilerine göre, iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımında, tarım, orman işkolu 380 ölüm ile ilk sırada yer aldı. Tarım işkolunu 71 ölüm ile inşaat, 46 ölümle metal işkolu izledi. İş cinayeti nedenlerinde ise trafik ve servis kazaları 186 ölümle ilk sırada yer alındı. Servis kazalarını 112 ölümle boğulma, 92 ölümle ezilme ve göçük, 61 ölümle yüksekten düşme izledi.

EMEK SÖMÜRÜSÜ

Raporda, patronların doğrudan devlet tarafından desteklendiği, çocuk işçi sömürüsü yöntemi MESEM'e dair de değerlendirmelerde bulunuldu. Raporda şöyle denildi: "2021 Eylül ayından itibaren derinleştirilen yoksullaştırma politikaları ile Türkiye’de her yaştan insan hızla ücretliler ordusuna katıldı. Maddi durumu kötü olan ailelerden çocuklar MESEM zorunluluğunda bulundu. Bir yandan okuyup diğer yandan çalışıp diploma, kalfalık ve ustalık belgesi alma imkânları olacaktı. Ama çocuk işçiler sistematik olarak kapitalizmin daha ilköğretim çağındayken bile acımasız üretim çarklarına soktuğu oyun alanlarından koparılan çocukluğunu, gençliğini ve sağlığını işyerlerinde bırakan bu ülkenin geleceğidir. Bilinçli sistematik bir ucuz emek sömürüsüdür. Patronlara, çırak ve stajyer çalıştırmaya dönük bu teşvik aynı zamanda çocuk işgücünü iş kazalarının, iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı küçük işletmelere itmiştir. Bu işletmelerin genel denetimler ve işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinde en az denetlenen yerler olması da çocuk işçilere yönelik sömürü ve kuralsızlığı artırmıştır.” Öte yandan İSİG’in raporuna göre, 2023 yılında Kocaeli’nde 57 işçi hayatını kaybetti.

ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİ RAPORU 2013-2023