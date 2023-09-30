Hayatta olan en yaşlı milli futbolcuydu: Galip Haktanır yaşamını yitirdi

Hayatta olan en yaşlı milli futbolcu olan Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti. TFF, "Kör Galip" lakaplı Haktanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcularından Galip Haktanır hayatını kaybetti. 102 yaşındaki Haktanır, hayatta olan en yaşlı milli futbolcuydu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada, “Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, ‘Kör Galip’ lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” dendi ve Haktanır’ın 6 müsabakada milli takım forması giydiği, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor formasını terlettiği hatırlatıldı.

Haktanır teknik direktörlük kariyerinde ise Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de aralarında olduğu çok sayıda kulüpte görev almıştı.