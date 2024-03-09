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Haydar Ergülen, TAKSAV’da okurlarıyla buluşacak

Şair Haydar Ergülen, 17 Mart Pazar günü saat 17.00’de TAKSAV’da okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzlayacak.

Kültür Sanat
  • 09.03.2024 15:59
  • Giriş: 09.03.2024 15:59
  • Güncelleme: 09.03.2024 16:00
Kaynak: Haber Merkezi
Haydar Ergülen, TAKSAV’da okurlarıyla buluşacak

Türk Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden Haydar Ergülen, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta (TAKSAV) okurlarıyla buluşacak.

Ergülen 17 Mart Pazar günü saat 17.00’de, vakfın İstanbul Moda’daki adresinde okurlarıyla buluşacak ve kitaplarını imzalayacak.

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