Haydar Ergülen, TAKSAV’da okurlarıyla buluşacak
Şair Haydar Ergülen, 17 Mart Pazar günü saat 17.00’de TAKSAV’da okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden Haydar Ergülen, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta (TAKSAV) okurlarıyla buluşacak.
Ergülen 17 Mart Pazar günü saat 17.00’de, vakfın İstanbul Moda’daki adresinde okurlarıyla buluşacak ve kitaplarını imzalayacak.
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