Haydarpaşa korunmalı

Haber Merkezi

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması üyeleri, Haydarpaşa Gar girişinde restorasyon, arkeolojik kazılar ve buluntuların sergilenmesinin gar sahasına zarar vermeden tamamlanması ve "özel proje alanı" kararından vazgeçilmesi için eylem yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar denildi: “19 yıllık kent hakkı mücadelemizde Haydarpaşa Garı’nı otel, dünya ticaret merkezi, tasarım merkezi, AVM ve müze gibi pek çok sermaye odaklı kentsel dönüşüm projesinden ve girişiminden kurtarmayı başardık. Gelinen aşamada, 10 yıldır tren ulaşımına kapalı olan Haydarpaşa Garı’nın; restorasyon ve düzenlemelerin tamamlanarak trenlerle bir an önce buluşması beklenirken, bugün Garı’mız kültür ve sanat adı altında dönüşüm tehdidi içerisindedir. Haydarpaşa ve Sirkeci garları kamusal mekân olarak korunmalı.”