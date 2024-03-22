Hayrat Vakfı’nın üyeleri derslere girmeye başladı

Haber Merkezi

Hayrat Vakfı Kocaeli il temsilciliği ile MEB arasında imzalanan protokol sonucu vakıf görevlisi, Kocaeli Yukarı Hereke Ortaokulunda Türkçe derslerine girdi.

Milli Eğitim Bakanlığının protokol imzaladığı dini vakıf ve derneklerin ‘Değerler eğitimi’ programı kapsamında derslere girdiği okullara bir yenisi daha eklendi. Evrensel’ien haberine göre, Hayrat Vakfı Kocaeli İl temsilciliği ve MEB arasında imzalanan protokol neticesinde Kocaeli Yukarı Hereke Ortaokuluna gelen vakıf görevlisi Türkçe derslerine girdi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda ise Hayrat Vakfının okullarda etkinlik yapmayı talep etmesi halinde açılmasının uygun görüldüğü belirtiliyor.

Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şubesinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise “Okullarda imam, vaiz ve müezzinlerin derslere girmesinin ardından vakıf adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaatlerin temsilcisi olduğunu söyleyen, pedagojik uzmanlığı bir yana hiçbir şekilde eğitimci sıfatı olmayan kimi şahısların okullarda kurs, seminer vb. adlar altında derslere girmeye başladığını öğrenmekteyiz. Tarikatları okullara sokan bu zihniyetin temsilcisi ve bu işlemlerin altında imzası bulunan tüm sorumluları ise gücümüz yettiğince teşhir etmeye hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.