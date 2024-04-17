Hayvan hakları savunucuları Migros genel kurulunda: Bu eziyet kime iyi gelecek?

HABER MERKEZİ

Kafessiz Türkiye, Migros'un 16 Nisan’da düzenlenen genel kuruluna katılarak zalim kafeslerden gelen yumurtaların satışının son bulması taleplerini iletti.

Türkiye'de kafes karşıtı kampanya yürüten hayvan hakları savunucuları, Migros Ticaret A.Ş.'nin kafes yumurtası satışını durdurması için mücadele ediyor. Migros'un genel kuruluna katılan hayvan hakları savunucuları, şirketin hayvan refahı politikalarına ilişkin detaylı sorular sorarak bu konuda atılacak adımları yakından takip edeceklerini belirttiler. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti gibi gündem maddelerinde olumsuz oy kullanan savunucular, şirketin hayvan refahı politikalarında sektörün gerisinde kaldığı ve müşterilerin bu konudaki taleplerini yerine getirmediği, kafes yumurtasının müşteriler için sağlık riski oluşturduğu gibi gerekçelerini kurula bildirerek muhalefet şerhi düştüler.

Şirketin hayvan refahı politikalarıyla ilgili taleplerini dile getiren savunucular, Migros’un endüstriyel kafeslerde üretilen yumurtaları satmaya son vermesinin hayvanlar için büyük bir reform olduğunu vurguladı.

Genel kurulun ardından Migros Genel Müdürlüğü önünde “Bu eziyet kime iyi gelecek?” yazılı pankart açan savunucular, kısa bir açıklamanın ardından dağıldı. Grup adına açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Migros’un kafeste eziyetle üretilen yumurtaların satışını sonlandırması için bu kez de genel kurula katılarak talebimizi ilettik” şeklinde konuştu.

Kaplan, Migros'un endüstriyel kafeslerde üretilmiş 3 kodlu yumurtaları satmaya son vermek üzere net bir hedef belirlemesi için 140 binden fazla kişinin imza verdiğini hatırlatarak, "Migros'un rakipleri kafes yumurtası satışını sonlandırma konusunda net bir yıl hedefi açıklarken, Migros'un neden benzer bir politika belirlemediğini sorguladık" dedi.

“Bu adımımız, Migros'un hayvan refahı konusunda daha şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesini amaçlıyor” diyen Kaplan, Migros kafes yumurtası satmayı bırakacağını kamuoyuna açıklayana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kafessiz Türkiye, reklamlarında sürekli ‘iyi tavuk’, ‘iyi tarım’ söylemlerini kullanan ve Türkiye’deki en büyük perakende markalarından biri olan Migros’un kafeslerde hayvanlara büyük eziyetler ederek üretilen yumurtaları satmayı sonlandırması talebiyle bir kampanya başlattı. 140 binden fazla tüketici, change.org ve kafessizturkiye.com siteleri üzerinden Migros’un kafes eziyetine dur demesi için imza verdi. Binlerce tüketici, Migros yetkililerine kafes yumurtası satışını sonlandırmaları için e-mail gönderdi. 13 sivil toplum kuruluşu, Migros’un kafes yumurtasını bir an önce terk etmesi için ortak açıklama yayınladı. Kampanya sürecinde Migros’un lüks tüketim vadeden Macrocenter mağazalarında eziyet dolu kafeslerden gelen yumurtaların satışı sonlandırıldı. Temmuz ayında Migros Ticaret A.Ş’nin kafes yumurtası satışını tüm mağazalarında tamamen sonlandırmasını talep eden onlarca kişi İstanbul Ataşehir’de bulunan Migros Genel Müdürlüğü önünde insan zinciri oluşturarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

KAFESSİZ TÜRKİYE HAKKINDA

Kafessiz Türkiye, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği kafes sistemine son verilmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen bir kampanyadır. 2018’de üç gönüllünün girişimiyle amatör olarak yola çıkan Kafessiz Türkiye, büyüyüp destek bulmasının ardından, 2020’de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’ne dönüştü.