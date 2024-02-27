Hayvan katillerini bulun

Haber Merkezi

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyeleri, Muğla’nın Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesi’nde kedi ve köpeklerin zehirlenerek katledilmesini protesto etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, olayın failinin bulunup cezalandırılması talebiyle imza topladı.

Mahallede yapılan eylemde konuşan Av. Arzu Ayyıldız, “Biz, hemen her sokakta bir kedinin bir köpeğin yaşam hakkını savunmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalıyoruz. Suçluların yargılanarak en üst sınırdan ceza almaları için süreci yakından takip edeceğiz. Katillerle birlikte yaşamak istemiyoruz.” dedi.