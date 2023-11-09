Hayvana alkol içirmişlerdi: İdari para cezası verilen 4 şahıs serbest bırakıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir grup tarafından büyükbaş hayvana alkol içirilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı tarafından 4 kişiye toplam 18 bin 216 lira idari ceza uygulandı.

Güncel 09.11.2023 13:58 Giriş: 09.11.2023 13:58

Güncelleme: 09.11.2023 14:14 Kaynak: AA

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Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir grup genç tarafından büyükbaş hayvana alkol içirildiği ana ilişkin görüntülerin bulunduğu haberlerin basında yer alması üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, E.B, İ.K, Ö.B. ve R.B'yi gözaltına aldı. SAVCI SERBEST BIRAKTI Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından salıverildi. Öte yandan, Akyazı Kaymakamlığınca zanlılara toplam 18 bin 216 lira idari ceza uygulandı.