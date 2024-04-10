Hayvancılığın kökünü kuruttular

Niğde’nin Kızılca köyünde besicilerle bir araya gelen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sorunlarını dinledi. Fahiş fiyatta artan maliyetlerden ötürü hayvancılığı bırakacağını söyleyen Besici Ramazan Ünlü “Tamamen bırakmayı düşünüyorum çünkü üreticiye kazandırma gibi bir politikamız yok. Biz inadına bugüne kadar getirdik ama bundan sonra götürmenin hiçbir olanağı yok” dedi.

Emekli olduktan sonra köyüne dönerek besiciliğe başlayan Ramazan Ünlü, 13 yıldır bu işi yaptığını belirterek “20 hayvanla başladım, 75-80 hayvana çıktı sonuç olarak. Ama hayvancılık sektöründe de tarımda da gerekli desteği göremedik. Gerekli desteği göremediğimiz için sürekli zarar ettik. Ürünlerimiz ya da hayvanlar para etmiyor ama girdi fiyatlarının hepsi yüksek fiyatlı. Başta yem, mazotu, elektriği bunlar zarar ettirdi. Ankara’dan kesim 345 lira diyor büyükbaş hayvanın, bizim burada kesiyorlar 280 liraya. Sadece biz değil tüketiciler de bence zarar etmiş oluyor” diye konuştu.

Artan yem fiyatlarına ve hayvancılığın güncel durumuna ilişkin açıklama yapan Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti: “Birçok küçük aile işletmesinin kapandığını gözlemledim. Yem maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte, üreticiler hayvanlarını ya satıyor ya kesime gönderiyor veya üretimden çekilerek hayvan yetiştiriciliğinden vazgeçiyorlar. Son iki yılda büyükbaş hayvan sayısında yaklaşık 2 milyon, küçükbaş hayvan sayısında ise 5 milyonluk bir düşüş yaşandı. 2023 yılında 700 bini bulan büyükbaş ithalatı bu yılda 600 bini bulacağı açıklandı. Et fiyatlar artış durmadı.”