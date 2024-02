Hayvansal üretim büyük kriz yaşıyor

Hayvansal üretimdeki kriz büyüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı azaldı. Bakanlık 2024’te üretimin yüzde 5’in üzerinde azalmasını bekliyor.

Havva GÜMÜŞKAYA

İktidarın tarım ve hayvancılık politikaları üretimi bitirme noktasına getirdi. TÜİK, 2023 yılına ilişkin hayvancılık üretim istatistiklerini yayımladı.

Hayvansal üretimdeki kriz resmi verilere yansıdı. TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 2023 yılında yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin başa geriledi. Küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu.

Büyükbaş hayvan sayısındaki düşüş 2020 yılından bu yana devam ediyor. 2020 yılından 18 milyon 157 bin 971 olan büyükbaş sayısındaki azalma yüzde 8,7 oldu.

BU YIL DA DÜŞECEK

Son yıllarda süt fiyatının belirlenmesinde uygulanan politikaların, ülke içindeki damızlık büyükbaşların kesime gönderilmesinin neden olmasıyla başlayan krizin etkileri uzun yıllar sürecek.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mart 2024’te açıklanacak olan kırmızı et üretiminin 2023 yılında 1,9 milyon ton olmasını ve 2022’ye göre yüzde 16 azalması bekleniyor. Bakanlık kırmızı et üretimindeki azalmanın bu yıl da devam edeceğini öngörerek yüzde 5,5 oranında düşmesi bekleniyor. Kırmızı et üretiminin 2024 yılında 1 milyon 827 tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta nihai hedeflerinin et ithalatını bitirmek olduğunu söylese de üretimdeki azalmaya çözüm yine ithalat ile aranacak. Et ve Süt Kurumu ithalat ofis gibi çalışacak. Bakanlık 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithalatının planlandığını ve ithalatı Et ve Süt Kurumu’nun yapacağını duyurmuştu. Et ve Süt Kurumu(ESK) ithal besilik sığırları aracısız ve sözleşme ile besicilere satacak. Et ve Süt Kurumu’nun ilk kez ithalatın tamamını kendisinin yapacağı ve dağıtımını da yine aracısız yapacağı ifade ediliyor.

BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.