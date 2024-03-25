Hayvanseverler nöbet tutacak

Hayvan hakları savunucuları Giresun’da 18 köpeğin katledilmesine karşı adalet nöbeti başlatacaklarını belirtti. Belediye hakkında ise suç duyurusu yapıldı.

Haber Merkezi

Hayvanlara yönelik eziyetler ve katliamlar her geçen gün artıyor. Son olarak Giresun’un Bulancak-Piraziz ilçeleri sınırındaki sahil şeridindeki çeşitli noktalarda en az 18 köpek ölü olarak bulundu. Bulancak Belediyesi’ne ait iş makineleriyle kum ve çakıl yığıntısının altına gizlendiği ortaya çıktı.

Katliama ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, şunları söyledi: “Biz haberdar olduktan sonra Tarım İlçe Müdürlüğü’ne geliyoruz. 4-5 gündür bu konuda haberleri olmadığını, kendilerine bilgi gelmediğini söylüyorlar. Belediye ilk iş olarak Tarım İlçe Müdürlüğü’ne haber vermesi, müdürlükte görev yapan veteriner hekimlerinin de ölen canlarımızın neden öldüğünü araştırması gerekirdi. Maalesef Bulancak Belediyesi böyle bir çalışma yapmamış. Bizler, soruşturma açılması için Tarım İlçe Müdürlüğü’ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçemizi ve ölen hayvanların resimlerini verdik. Böylece hukuki süreci başlattık ve bunun takipçisi olacağız. Katiller ortaya çıkartılana kadar adalet nöbeti tutacağız.”

Bulancak Belediyesi, Giresun Valiliği ve diğer ilgili kurumlar, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, toplumun büyük bir tepkiyle karşıladığı bu olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi.