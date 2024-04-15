Hazar Ergüçlü'den Nuri Bilge Ceylan yorumu: Üniversite eğitimi gibiydi

'Ahlat Ağacı' filminde usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile çalışan oyuncu Hazar Ergüçlü, bu tecrübe için "4 günlük bir üniversite eğitimi gibiydi" dedi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, moda dergisi Elle'in nisan sayısına konuk oldu. Oyunculuk kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ergüçlü, 'İnci Taneleri' dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteri hakkında da konuştu.

Ergüçlü, “Dilber’in hikâyesini okuduğunda neler hissettin?” sorusuna, "Dilber, gel gitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Fark yaratacağını senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu. ‘İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ki her şey açık ve net. Gerçek hayat gibi. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyondu" yanıtını verdi.

2018'de vizyona giren ve Nuri Bilge Ceylan'ı yönettiği 'Ahlat ağacı' filminde de rol alan Ergüçlü, usta yönetmen ile çalışmanın bir 'üniversite eğitimi' gibi olduğunu da belirtti.

Ergüçlü, "Mutluluktan çıldırmıştım. 4 günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. O 4 günün sonunda gerçekten değişmiştim” dedi.