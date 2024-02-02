Hazar Ergüçlü önce yazdı, sonra sildi

Canlandırdığı Dilber karakteri ve pavyon dansıyla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, “Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım” dedi. Ergüçlü, daha sonra bu yorumunu sildi.

Kültür Sanat 02.02.2024 11:29 Giriş: 02.02.2024 11:29

Güncelleme: 02.02.2024 11:30 Kaynak: Haber Merkezi

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İnci Taneleri dizisinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber’i oynayan Hazar Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Ergüçlü, paylaşımına düştüğü notta, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı. Oyuncu, paylaşımındaki yorumu kısa süre içinde sildi.