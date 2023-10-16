Hazine 14,1 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplamda 14 milyar 82,2 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 14 milyar 82,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalelerde 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 26,35, bileşik faiz 26,35 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 330 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 30 milyon lira, net satış 815,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 30 milyon liralık satış yapıldı.

İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 28.54 OLDU

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 28,54, bileşik faiz yüzde 30,57 oldu.

Nominal teklifin 18 milyar 28,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 578,1 milyon lira, net satış 7 milyar 987 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 706 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece iki ihalede toplam 14 milyar 82,2 milyon lira borçlandı.