Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 14,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesiyle 14 milyar 162,2 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesiyle 14 milyar 162,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,89, bileşik faiz yüzde 47,49 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 733,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 717,3 milyon lira, net satış 2 milyar 592,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

PİYASA YAPICILARINA 250 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 386 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1729 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 0,93, reel bileşik faiz yüzde 0,94 oldu.

NET SATIŞ 4 MİLYAR 320 MİLYON LİRA

Nominal teklifin 10 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 306 milyon lira, net satış 4 milyar 320,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 3 milyar 526 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 14 milyar 162,2 milyon lira borçlandı.