Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hazine 3,6 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptığını açıkladı. Kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.

Ekonomi
  • 14.11.2023 17:25
  • Giriş: 14.11.2023 17:25
  • Güncelleme: 14.11.2023 17:28
Kaynak: AA
Hazine 3,6 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar 566 milyon 900 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde ihracı yapılan kira sertifikalarına ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, ihracı yapılan 3 milyar 566 milyon 900 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 