Hazine 3,6 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptığını açıkladı. Kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar 566 milyon 900 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde ihracı yapılan kira sertifikalarına ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, ihracı yapılan 3 milyar 566 milyon 900 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.