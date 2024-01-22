Hazine 5 yıllık tahville yaklaşık 31 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenen tahvil ihalesiyle 30 milyar 915,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 milyar 915,2 milyon lira borçlandı.

Bakanlık bugün tahvil ihalesi düzenledi. Düzenlenen ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 28,70, bileşik faiz ise yüzde 30,75 oldu.

NET SATIŞ 19 MİLYAR LİRA

halede 33 milyar 597,1 milyon liralık teklif gelirken, nominal satış 16 milyar 926 milyon lira, net satış 18 milyar 915,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 19 milyar 532 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece düzenlediği ihaleyle 30 milyar 915,2 milyon lira borçlandı.