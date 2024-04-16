Hazine Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ve Türkiye arasındaki iş birliğine yönelik kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ ile ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki iş birliğine yönelik kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ ile ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DB ile 5 yıllık iş birliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirtilerek, "1947 yılında üye olduğumuz DB'den bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır. DB'den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir" denildi.

DB kredilerinin, yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflediği belirtilerek, "Bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir. CPF programında geçen 'kırılgan gruplar' esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur. Avrupa Birliği'nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB'den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır. Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN DE AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Dünya Bankası ile imzalanan Ülke Çerçeve Programı’nda (CPF) LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Dünya Bankası proje finansmanı, LGBTİ desteklenmesi ve sığınmacıların istihdamı için verilecek.' iddiası doğru değildir. Dünya Bankası ile imzalanan Ülke Çerçeve Programı’nda LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir. Program kapsamında, 'kırılgan gruplar' ifadesiyle, yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanlar kastedilmektedir. CPF dokümanında, ülkemize sığınmacılarla ilgili AB tarafından sağlanan hibe desteklerine ilişkin göstergeler takip edilmekle beraber, sığınmacılar özelinde Dünya Bankası’ndan sağlanacak herhangi bir finansman desteği yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.