Hazine iki tahville 12,8 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesinde toplamda 12,8 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 12 milyar 772,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 49,14, bileşik faiz yüzde 48,35 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 513 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 594 milyon lira, net satış 388,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 158 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,68 oldu.

Nominal teklifin 19 milyar 44 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 310 milyon lira, net satış 6 milyar 633,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 8 milyar 649,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 12 milyar 772,1 milyon lira borçlandı.