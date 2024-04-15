Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.

Ekonomi 15.04.2024 13:27 Giriş: 15.04.2024 13:27

Güncelleme: 15.04.2024 13:32 Kaynak: AA

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