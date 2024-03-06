Hazineye kayıtsız kalmak çok zor

Yunis ALAÇAM

Besteci, piyanist ve eğitmen Evrim Demirel, müzik sektörünün farklı kulvarlarında çalışmalarıyla öne çıkan çok yönlü müzisyenlerimizden biri. 14 yaşından beri besteler yapan müzisyen, 2022 yılında ‘Osmanlı Minyatürleri no.2’ adlı eseriyle Avrupa Bestecik Ödülü’nü kazandı. Kalan Müzik etiketiyle ‘Makamsız’-2006, ‘Ada’-2012, ‘Kadim’-2023 ve Donemus etiketiyle ‘Suite Stanpolites’ 2022 albümlerine imzasını atan müzisyen aynı zamanda opera, konçerto, oda müziği gibi farklı türlerde eserler besteliyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Caz Ana Sanat Dalı başkanı olarak görev yapan Demirel, 7 Mart’ta Cemal Reşit Rey’de yeni bir konsere hazırlanıyor.

Demirel, konser hazırlık sürecini şu sözlerle ifade ediyor: “Vasilis ile ilk defa aynı sahnede buluşacağız, müziğini uzun yıllardır takip ederim, beğendiğim çok yetenekli bir müzisyen. ‘Makamsız Project’ ile iki yakın coğrafyanın temsilcisi olarak dinleyicileri mutlu edecek bir dünya müziği deneyimi sunacağız. Hazırlık aşamasında ona ithafen yeni bir beste yaptım, gönderdim onu da çalacağız. Konserde bize, Murat Tırnak (nefesli çalgılar), Kağan Yıldız (kontrabas), Meriç Öztürk (trompet), Bekir Sakarya ve Yaman Hadi (vurmalı çalgılar) eşlik edecek.”

‘KADİM’ BİR DÜNYA MÜZİĞİ

Müzisyen, son albümü Kadim için, “‘Dünya müziği’ tanımlamasını yapıyor. Demirel, “albümün oluşum sürecine dair şu sözleri kaydediyor: “Albüm, Anadolu’nun antik tınıları üzerine kurulu, kimi zaman melodik bir yapıda kimi zaman bir çalgının renginde, bu kadim birikim gözlenebilir. Bu coğrafya çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve çok çeşitli kültürleri barındırmış. Burada yetişen bir besteciyseniz bu tarih ve çeşitlilik ister istemez ilginizi çekiyor. Yanı başınızda büyük bir hazine dururken ona kayıtsız kalmak çok zor, ben de bu mirası sahiplenmekte çekinmiyorum.”