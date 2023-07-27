HDP: Cudi'deki orman yangınına müdahaleye izin verilmiyor

HDP, Cudi Dağı'nda dün gece çıkan yangın için acilen önlem çağrısı yaptı. HDP'nin açıklamasında yangına müdahale edilmesine izin verilmediği öne sürüldü.

HDP, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi dağının eteklerinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını için acil müdahale çağrısında bulunurken yangına müdahale edilmesine izin verilmediğini savundu.

HDP'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sivil halkın girişimlerinin de engellendiği belirtilerek bölgenin 'insansızlaştırılmaya' çalışıldığı ileri sürüldü ve "Kürt halkına düşmanlık politikalarının devamı" ifadesine yer verildi.

Doğamıza savaş açanlar yıllardır sistematik olarak devam eden orman yangınlarıyla ekosistemi yok ediyor. Cûdî’de başlayan ve müdahale edilmesine izin verilmeyen yangın, Kürt halkına düşmanlık politikalarının devamıdır. İnsansızlaştırılmaya çalışılan bölgede, yangına karşı derhal… pic.twitter.com/W8mrjshQIp — HDP (@HDPgenelmerkezi) July 27, 2023

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yangının çıktığı alan askeri bir karakolun yakınında bulunuyor.