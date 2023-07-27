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HDP: Cudi'deki orman yangınına müdahaleye izin verilmiyor

HDP, Cudi Dağı'nda dün gece çıkan yangın için acilen önlem çağrısı yaptı. HDP'nin açıklamasında yangına müdahale edilmesine izin verilmediği öne sürüldü.

Çevre
  • 27.07.2023 13:30
  • Giriş: 27.07.2023 13:30
  • Güncelleme: 27.07.2023 13:39
Kaynak: Haber Merkezi
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HDP: Cudi'deki orman yangınına müdahaleye izin verilmiyor

HDP, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi dağının eteklerinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını için acil müdahale çağrısında bulunurken yangına müdahale edilmesine izin verilmediğini savundu.

HDP'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sivil halkın girişimlerinin de engellendiği belirtilerek bölgenin 'insansızlaştırılmaya' çalışıldığı ileri sürüldü ve "Kürt halkına düşmanlık politikalarının devamı" ifadesine yer verildi. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yangının çıktığı alan askeri bir karakolun yakınında bulunuyor.

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