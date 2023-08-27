HDP'de yeni eş genel başkanların seçileceği kongre başladı

HDP'de yeni eş genel başkanların belirleneceği 4’üncü Olağanüstü Kongresi başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Son seçimlerde aldığımız oy oranı, hiçbirimizin kabul edeceği bir oy oranı değildir" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4’üncü Olağanüstü Kongresi, Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kongrede, partinin yeni eş genel başkanları belirlenecek.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kürsüye çıkan Pervin Buldan, "HDP, toprağın içine düşen cemre gibi sevgi fidanıdır. Bu cemreyi yok etmeye çalışanlar iyi bilsinler ki; bu mücadeleyi bitiremeyecekler" dedi.

"Fırtınalara karşı hem direndik hem de mücadele ettik" diyen Buldan, "Umudu çoğalttık, asla vazgeçmedik, geri adım atmadık, bir an bile tereddüt etmedik. Bize karşı çökertme planı uygulayanlar gördü ki diz çökmedik, ama onların çökertme planları çöktü" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ZAMANI"

Buldan, şöyle devam etti: "5 yılı aşkın bu partide eş genel başkanlık görevini sürdürüyorum. Ancak şimdi büyük bir değişimin, büyük bir dönüşümün zamanıdır dedik. Son seçimlerde aldığımız oy oranı, hiçbirimizin kabul edeceği bir oy oranı değildir, yeterli değildir, eksiktir, azdır."

Pervin Buldan (Fotoğraf: HDP)

"GÜÇLERİMİZİ YEŞİL SOL PARTİ'YE YIĞACAĞIZ"

Buldan'ın ardından kürsüye Mithat Sancar çıktı.

Sancar konuşmasında, "Bu kongre, sürecin finali değil; başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek" dedi.

"HDP’ye yönelik eleştirilerin, bu süreçle ilgili çeşitli değerlendirmelerin önemi var" diyen Sancar, "Ama bu fikriyata yönelik çeşitli çevrelerin sahneye sokmaya çalıştığı planlar da gerçektir. Bunlara karşı uyanık olmak ve dimdik ayakta duran HDP ağacını korumak hepimizin borcudur" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar (Fotoğraf: HDP)

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