HDP olağanüstü kongreye gidiyor

Yetkili birimlerini Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne taşıma kararı alan HDP olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre tarihi olarak 27 Ağustos kararlaştırıldı.

Hüseyin ŞİMŞEK

Hakkında açılan kapatma davası nedeniyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne (YSP) taşınma kararı alan HDP, parti kongresini olağanüstü toplayacak.

Eylül ayında YSP’nin ismini ve tüzüğünü değiştirerek bu partiye geçecek HDP, PM toplantısında olağanüstü kurultay tarihini kesinleştirdi. Buna göre 27 Ağustos’ta HDP’nin 4’üncü Olağanüstü Kongresi toplanacak. Bu kongrede mevcut parti yönetimi tamamen değişecek. Mevcut Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan da hem görevlerinden hem de partiden istifa edecek ve YSP’ye katılacak. HDP’nin yeni yönetimi, çoğunlukla alt kadrolardan belirlenecek ve eş genel başkanları ile yönetimi sembolik olarak seçilecek. HDP, daha sonra AYM önünde tamamlanma aşamasında olan kapatma davasının sonucunu bekleyecek.

Seçimlerin ardından özeleştiri sürecine de giren HDP’de Eş Genel Başkan Mithat Sancar, olağanüstü kongre kararının gerekçelerini anlattı. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, “Kapatma davası HDP’yi ve demokratik siyaseti tasfiye etmenin bir aracıydı, bir hamlesiydi, aynı zamanda seçimlerde halkı seçeneksiz bırakma planlarının bir parçasıydı. Bizler ‘HDP’yi savunacağız’ diye yola çıktık, kapatma davasının arkasından ‘HDP’yi yaşatacağız’ dedik. Bunun için ‘Hukuksal, toplumsal ve siyasal mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedik ve öyle de yaptık” dedi.

KAPATMA İHTİMALİNE KARŞI…

“Halkı seçimlerde seçeneksiz bırakmamak, iktidarın oyunlarını boşa çıkarmak da bizlerin tarihsel bir göreviydi. O nedenle kapatma ihtimaline karşı bileşenimiz olan Yeşil Sol Parti seçimlere hazırlandı” diyen Sancar, ayrıca şunları söyledi:

“Bizler Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere girdik. Seçimlerde istediğimiz sonuçları alamasak da buradayız ve parlamentoda üçüncü büyük partiyiz. Bütün engellemelere, hilelere ve manipülasyonlara rağmen bir güç olarak büyüme imkanlarını halkımız bizlerden esirgemedi… Şimdi HDP olarak bizler varlığımızı koruyacağız ama birikimimizi aktardığımız Yeşil Sol Parti’yi hem toplumsal mücadelenin bütün alanlarında hem de parlamentoda en etkili güç haline getirmek için elimizden gelen bütün çabaları harcayacağız. Ana gündemimiz HDP’nin olağanüstü kongre kararı alması. Olağanüstü kongremizi toplayacağız. HDP kurumsal varlığını devam ettirecek şekilde birikimini Yeşil Sol’a aktarmanın yöntemlerini tartışacak.”

DÖRT İSİM ÖNE ÇIKIYOR

HDP yönetiminin önündeki bir diğer önemli gündem maddesi, yeni partinin eş genel başkanları olacak. Bu görev için özellikle milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’un adı öne çıkıyor.