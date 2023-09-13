HDP ve YSP'de adayları seçmenler belirleyecek

HDP ve YSP, gelecek dönem politik hattını belirleyeceği konferansları tamamladı. Partinin tüm seçimlerden önce ön seçim yapması da kararlaştırıldı.

Hüseyin ŞİMŞEK

Yeniden yapılanma ve özeleştiri süreci kapsamında dört gün süren konferansa imza atan HDP ve YSP, gelecek dönem siyasi hattını şekillendiriyor. Önemli çok sayıda kararın alındığı konferansta, yeni partinin seçimlerde belirleyeceği adayları halkın seçmesi kararlaştırıldı.

HDP ve YSP kurmaylarının katıldığı konferansların ardından gelecek ay gerçekleştirilecek YSP kongresine yönelik hazırlıklar büyük oranda şekillendi. HDP ve YSP tarafından kaleme alınan konferans sonuç bildirgesinde, güçlendirilmesi planlanan birimler sıralandı. Yeni eş genel başkanların da görüşüldüğü toplantıda, kongreye kadar adayların tartışılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı. İki parti yönetimi tarafından bir de sonuç bildirgesi kaleme alındı. İktidara karşı mücadele hatlarının sıralandığı sonuç bildirgesinde şu tespitlere yer verildi:

“Emek düşmanı iktidara karşı adil ve eşit bölüşüm için birlikte mücadele edeceğiz. Din istismarına karşı demokratik İslam ve özgürlükçü laikliği savunacağız. Doğa düşmanı iktidara, sermayeye ve felaketlerine karşı mücadele edeceğiz. Eleştiri-özeleştiri sürecinin öğrettikleri ile yeniden ve daha güçlü yürüyoruz.”

MÜCADELE ORTAKLIĞI

“Mayıs seçimlerinden sonra otoriter rejim kendini tahkim etme, kültürel ve ideolojik hegemonyasını kurma konusunda bir adım daha atmıştır. Yüzyıllık merkeziyetçi, tekçi, otoriter ve baskıcı rejim karşısında başarının en geniş toplumsal demokratik ittifaktan ve ortak mücadeleden geçtiğinin bilincini paradigmamızdan ve devrimci-demokratik mücadele deneyimlerinden alıyoruz. Yoksulluğun, yolsuzluğun, adaletsizliğin, baskının bu kadar yoğun yaşandığı, toplum üzerindeki her tür sömürüyü derinleştiren mevcut otoriter iktidar karşısında tek çözüm Kürt, Türk ve tüm Türkiye halklarıyla beraber bütün ezilen ve sömürülenlerin mücadele ortaklığıdır.”

Konferanslar boyunca YSP’nin yeni ismi konusunda çok sayıda tavsiye de geldi. Bu tavsiyeler arasında öne çıkan öneriler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ve Halkların Eşitlik Partisi (HEP), Demokratik Halklar Partisi (DHP) oldu. En çok önerilen ismin ise DHP olduğu kaydedildi. Eş genel başkanlar konusunda da çok sayıda ismin telaffuz edildiğini kaydeden kurmaylar, kesin karara mutabakat komisyonu tarafından daha sonra karar verileceğini anlattı.